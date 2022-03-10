Песков подтвердил подготовку визита Пашиняна в Россию

Визит Премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию находится на стадии подготовки. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Визит готовится», — заявил он, отвечая на вопрос о предстоящей встрече.

Ранее СМИ сообщили, что Премьер Армении может прибыть в Россию 9 апреля. В феврале его пригласил в страну Президент РФ Владимир Путин, напомнив о 30-летии с момента установления дипломатических отношений между Россией и Арменией.