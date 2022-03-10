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Политика
10 марта 2022  11:02

Песков подтвердил подготовку визита Пашиняна в Россию

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Визит Премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию находится на стадии подготовки. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Визит готовится», — заявил он, отвечая на вопрос о предстоящей встрече.

Ранее СМИ сообщили, что Премьер Армении может прибыть в Россию 9 апреля. В феврале его пригласил в страну Президент РФ Владимир Путин, напомнив о 30-летии с момента установления дипломатических отношений между Россией и Арменией.

#Дмитрий Песков #Никол Пашинян #визит
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