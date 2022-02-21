Путин пригласил Пашиняна посетить Россию

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха и подчеркнули важность последовательной реализации договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана, достигнутых в 2020 и 2021 годах, включая меры по восстановлению транспортных и экономических связей на Южном Кавказе и шаги, направленные на скорейшее начало процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.

Путин напомнил о том, что в апреле 2022 года отмечается 30-летие дипломатических отношений между Россией и Арменией, и пригласил Пашиняна посетить РФ с официальным визитом.

«Приглашение было с благодарностью принято», — передает пресс-служба Кремля.