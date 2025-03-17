Песков подтвердил, что разговор Путина и Трампа намечен на 18 марта
Президент России Владимир Путин и Президент США Дональд Трамп в 2018 году
Анонсированный на вторник, 18 марта, Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом разговор с российским лидером Владимиром Путиным действительно готовится. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор», – подчеркнул пресс-секретарь Президента РФ.
Вместе с тем Песков не стал раскрывать детали предстоящей беседы двух глав государств.
По словам самого Трампа, речь может зайти о вопросе контроля территорий, включая Запорожскую АЭС, в контексте урегулирования конфликта на Украине.
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