news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
8 апреля 2022  14:55

Песков подтвердил, что Путин скоро встретится с Лукашенко

news_top_970_100

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко собираются провести встречу в ближайшее время, заявил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. 

«Действительно, такая встреча планируется, она будет скоро», – сказал представитель Кремля, пообещав своевременно сообщить дату и место переговоров.  

7 апреля на заседании Совета безопасности Беларуси в расширенном формате Лукашенко анонсировал скорую встречу с главой российского государства.

Последняя встреча президентов состоялась в феврале. Она прошла конструктивно и продлилась около двух с половиной часов. 

#Владимир Путин #Александр Лукашенко #Дмитрий Песков
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное