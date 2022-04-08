Песков подтвердил, что Путин скоро встретится с Лукашенко

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко собираются провести встречу в ближайшее время, заявил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Действительно, такая встреча планируется, она будет скоро», – сказал представитель Кремля, пообещав своевременно сообщить дату и место переговоров.

7 апреля на заседании Совета безопасности Беларуси в расширенном формате Лукашенко анонсировал скорую встречу с главой российского государства.

Последняя встреча президентов состоялась в феврале. Она прошла конструктивно и продлилась около двух с половиной часов.