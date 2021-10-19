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Ру Тат
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19 октября 2021  14:09

Путин примет участие в саммите «Большой двадцатки» 30-31 октября в режиме видеосвязи

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Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги заявил о своей готовности принять участие во встрече «Большой двадцатки» (G20) на высоком уровне, которая пройдет в Риме 30-31 октября в режиме онлайн-конференции, передает пресс-служба Кремля. 

Путин также обсудил с иностранным коллегой подготовку к саммиту и дал высокую оценку проводимой итальянским председательством работе по линии объединения G20. 

Лидеры также обсудили ситуацию в Афганистане, которая обсуждалась в ходе недавней видеоконференции «двадцатки».

Большая двадцатка — это клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой, который в совокупности представляет 85% мирового валового национального продукта,

#Владимир Путин #италия #большая двадцатка #марио драги
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