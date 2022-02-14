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Политика
14 февраля 2022  08:42

Песков: Переговоры по разоружению будут многолетними и тяжелыми

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Результаты переговоров по разоружению находятся под вопросом. Такое мнение выразил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«В плане разоруженческой тематики все не очень хорошо и очевидно, что нас ждут многолетние тяжелые позиционные противостояния в ходе переговоров, результативность которых под вопросом», — отметил представитель Кремля.

Также в беседе с РИА Новости Дмитрий Песков рассказал о том, как будет дорабатываться концепция внешней политики России. Ранее соответствующее поручение о доработке проекта дал Президент Владимир Путин. 

#Дмитрий Песков
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