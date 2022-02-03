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Политика
3 февраля 2022  09:36

Песков: Переброска войск США в Европу доказывает, что у России есть поводы беспокоиться

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Переброска американских военных в Европу подтверждает, что у России есть причины для беспокойства. На это в комментарии для телеканала CNN обратил внимание пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе», — подчеркнул представитель Кремля и добавил, что такие шаги, как решение об отправке войск в Европу, являются «лучшим доказательством того, что мы, как Россия, имеем объективные причины для беспокойства».

О планах США перебросить из Германии и Румынию примерно тысячу военных, а также около 2 тыс. — из Штатов в Германию и Польшу стало известно накануне. Также они не раз призывали американских граждан покинуть территорию Украины из-за «опасности военных действий со стороны России».

#Дмитрий Песков #США
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