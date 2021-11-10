Песков ответил, возможно ли продолжение переговоров Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин и и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель условились о продолжении контактов. Об этом после телефонных переговоров сторон рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня они условились продолжить контакты», — приводит его слова РИА Новости.

Сегодня Меркель и Путин уже обсудили по телефону ситуацию, сложившуюся на белорусско-польской границе. Так, она обратилась к собеседнику с просьбой повлиять на Президента Белоруссии Александра Лукашенко по проблеме мигрантов.

Меркель отметила, что не связалась с Минском напрямую, так как он не реагирует на запросы ФРГ о прямом контакте.