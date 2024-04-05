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Политика 5 апреля 2024 14:49

Песков ответил на вопрос об усилении охраны чиновников после покушения на Чибиса

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Вопрос о необходимости усиления охраны российских чиновников должны изучать специальные службы. Ситуация с нападением на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса должна быть оценена экспертами, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Должны делать выводы соответствующие службы, специальные службы, — цитирует его „Интерфакс“. — Здесь нужна экспертная оценка, является ли это какой-то системной угрозой, или это отдельно взятый случай».

Он заверил, что покушение на Чибиса будет расследовано в кратчайшие сроки.

Также представитель Кремля ответил на вопрос о том, звонил ли губернатору Мурманской области Президент России Владимир Путин.

«Насколько мы знаем, он уже был прооперирован. Как только представится возможность, президент позвонит Чибису. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сообщил Песков.

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#Дмитрий Песков #покушение
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