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Уголовное дело возбуждено после нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
Уголовное дело возбуждено после нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
«4 апреля 2024 года житель города Апатиты осуществил нападение на Губернатора Мурманской области. В отношении напавшего на губернатора возбуждено уголовное дело», – указали в надзорном ведомстве.
Установлено, что 42-летний житель города Апатиты, дождавшись, когда губернатор области закончит прием граждан города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками Росгвардии.
За совершение преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
В свою очередь в региональном минздраве сообщили, что Андрей Чибис находится в палате интенсивной терапии под наблюдением
«Состояние тяжелое, стабильное, помощь медицинская в необходимом объеме оказана. Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз», – указал глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев.
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