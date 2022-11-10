Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите АТЭС в Таиланде

Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Таиланде. Делегацию от России возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Корммерсантъ».

«Да, будет Белоусов», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, кто будет представлять Россию на предстоящей встрече АТЭС.

Ранее посольство России в Индонезии сообщило, что Путин не будет лично участвовать в саммите G20, который пройдет на Бали, однако возможно, что он присоединится к мероприятияю в режиме видеоконференцсвязи – этот вопрос, по словам представителя ведомства, «прорабатывается». Российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки» будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В дистанционном формате также намерен принять участие в саммите украинский лидер Владимир Зеленский.