Песков ответил на вопрос о выборе даты ежегодной пресс-конференции Путина

Точная дата традиционной большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина будет определена позже, сначала будут назначены сроки оглашения его послания Федеральному Собранию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время <...> Президент не определился с точными сроками проведения целого ряда мероприятий. Их, естественно, проводить одно за другим было бы нелогично. Они должны разноситься по времени», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков пояснил, что самое главное сейчас — это установить дату послания Президента РФ Федеральному Собранию, а даты других мероприятий и форматов будут обозначены и озвучены позже.