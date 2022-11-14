news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
14 ноября 2022  13:52

Песков ответил на вопрос о выборе даты ежегодной пресс-конференции Путина

news_top_970_100

Точная дата традиционной большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина будет определена позже, сначала будут назначены сроки оглашения его послания Федеральному Собранию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песковсообщает РИА Новости.

«В настоящее время <...> Президент не определился с точными сроками проведения целого ряда мероприятий. Их, естественно, проводить одно за другим было бы нелогично. Они должны разноситься по времени», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков пояснил, что самое главное сейчас — это установить дату послания Президента РФ Федеральному Собранию, а даты других мероприятий и форматов будут обозначены и озвучены позже. 

#Дмитрий Песков #политика #Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100