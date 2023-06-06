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Песков ответил на вопрос о введении военного положения в приграничных регионах
В Кремле не обсуждают введение военного положения в российских регионах, граничащих с Украиной. На сегодняшний день таких планов нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно об этом. Там работают специальные соответствующие службы, и военные, принимаются меры для наведения порядка», — цитирует его Lenta.ru.
Днем ранее по радио в некоторых частях страны прозвучало фейковое «обращение» российского лидера, якобы записанное Президентом страны Владимиром Путиным. Там утверждалось, что глава государства собирается ввести военное положение, поскольку украинские войска будто бы зашли в Курскую, Белгородскую и Брянскую области. Оперштаб Белгородской области предупредил о распространении в Telegram-каналах недостоверной информации. Позже Песков объяснил, что появившийся вброс является результатом взлома.
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