Песков ответил на вопрос о введении военного положения в приграничных регионах

В Кремле не обсуждают введение военного положения в российских регионах, граничащих с Украиной. На сегодняшний день таких планов нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно об этом. Там работают специальные соответствующие службы, и военные, принимаются меры для наведения порядка», — цитирует его Lenta.ru.

Днем ранее по радио в некоторых частях страны прозвучало фейковое «обращение» российского лидера, якобы записанное Президентом страны Владимиром Путиным. Там утверждалось, что глава государства собирается ввести военное положение, поскольку украинские войска будто бы зашли в Курскую, Белгородскую и Брянскую области. Оперштаб Белгородской области предупредил о распространении в Telegram-каналах недостоверной информации. Позже Песков объяснил, что появившийся вброс является результатом взлома.