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Песков ответил на вопрос New York Times о возможности соглашения с Украиной
У России пока нет оснований для заключения соглашения по урегулированию с Украиной. Об этом, отвечая на вопрос The New York Times, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В настоящее время оснований для заключения соглашения нет, — сказал он американскому изданию. — Мы будем продолжать операцию в обозримом будущем».
Ранее Песков напомнил, что Россия много лет делала все, чтобы решить ситуацию с Донбассом мирным путем. И если бы Киев и Запад исполняли Минские соглашения, конфликта удалось бы избежать.
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