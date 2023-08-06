Песков ответил на вопрос New York Times о возможности соглашения с Украиной

У России пока нет оснований для заключения соглашения по урегулированию с Украиной. Об этом, отвечая на вопрос The New York Times, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В настоящее время оснований для заключения соглашения нет, — сказал он американскому изданию. — Мы будем продолжать операцию в обозримом будущем».

Ранее Песков напомнил, что Россия много лет делала все, чтобы решить ситуацию с Донбассом мирным путем. И если бы Киев и Запад исполняли Минские соглашения, конфликта удалось бы избежать.

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