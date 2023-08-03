Песков объяснил, как можно было предотвратить украинский конфликт

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Россия делала все возможное, чтобы урегулировать проблему Донбасса и защитить права его жителей мирным путем. Об этом на форуме «Территория смыслов» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он объяснил, что начиная с госпереворота на Украине в 2014 году, когда стало ясно, что Донбасс не приемлет политики националистов, Россия пыталась привести ситуацию к переговорам и миру. Тогда в приоритете было решение проблемы политико-дипломатическими методами.

В результате родились минские договоренности. Их пошаговое выполнение позволило бы избежать конфликта и позволило бы Донбассу жить на особых условиях с особыми правами.

«Но потом, когда уже фактически стало ясно, что никто не собирается выполнять минские договоренности, когда стало понятно, что Украина готовится к войне, когда стало понятно, что туда уже залезли натовские военные советники, стало понятно, что Киев фактически является марионеткой в руках, прежде всего, Вашингтона, когда стало понятно, что конфликта уже не избежать, тогда начало происходить то, что начало происходить», — цитирует представителя Кремля ТАСС.