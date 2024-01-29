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Политика 29 января 2024 14:26

Песков ответил на вопрос, будет ли Путин участвовать в предвыборных дебатах

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Президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Президент не участвует в предвыборных дебатах», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Вопрос журналистов о получении Путиным удостоверения кандидата в президенты РФ он перенаправил в избирательный штаб.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ.

В ЦИК подали документы 15 кандидатов, четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ). 28 января ЦИК приняла документы для регистрации кандидата от партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича. Ранее «Татар-информ» сообщал, что ЦИК России зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах Президента страны.

#Владимир Путин #Дмитрий Песков #президентские выборы
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