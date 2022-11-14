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Ру Тат
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Политика
14 ноября 2022  14:25

Песков ответил на слова Премьера Британии о превращении Россией продовольствия в оружие

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Слова Премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что Россия «превращает продовольствие в оружие», не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песковсообщает РИА Новости.

«Это в корне неверно, потому что Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки. Россия, наоборот, помогает тому, чтобы незначительное количество этих поставок осуществлялось — незначительное количество из общего объема», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что большинство поставок продовольствия из общего их глобального объема вообще не имеют никакого отношения к России и Украине. 

До этого Риши Сунак в статье для газеты Telegraph призвал страны по возможности нарастить выпуск продуктов питания и высвободить запасы. Он предложил «положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России».

#Дмитрий Песков #продовольственная безопасность #политика
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