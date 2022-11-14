Песков ответил на слова Премьера Британии о превращении Россией продовольствия в оружие

Слова Премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что Россия «превращает продовольствие в оружие», не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Это в корне неверно, потому что Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки. Россия, наоборот, помогает тому, чтобы незначительное количество этих поставок осуществлялось — незначительное количество из общего объема», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что большинство поставок продовольствия из общего их глобального объема вообще не имеют никакого отношения к России и Украине.

До этого Риши Сунак в статье для газеты Telegraph призвал страны по возможности нарастить выпуск продуктов питания и высвободить запасы. Он предложил «положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России».