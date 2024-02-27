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Макрон: Западные союзники Украины создали коалицию по поставкам дальнобойного вооружения
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники Украины с Запада сделали коалицию по поставкам дальнобойного вооружения для Киева. Его слова прозвучали после окончания одной из конференций в Париже, пишет ТАСС.
Уточняется, что это уже девятая по счету коалиция. До этого было создано еще восемь, которые занимались поставками отдельных видов боеприпасов.
В конференции в Елисейском дворце также поучаствовали канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры порядка 20 стран Евросоюза. Представителем США на встрече был помощник госсекретаря Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а представителем Великобритании — глава МИД Дэвид Кэмерон.
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