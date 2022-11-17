Песков ответил на идею Зеленского провести публичные переговоры

Переговоры не проводятся в публичном режиме. Так пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на предложение украинского лидера Владимира Зеленского провести публичные переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Любые переговоры имеют цели. Наши цели хорошо известны. И эти цели могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров. Россия открыта и к тому, и к другому», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что условия России еще в период мартовских переговоров были детально доведены до сведения украинской стороны и переговорщики делегаций обеих стран согласовали текст соответствующего документа. Он также переадресовал вопрос об заинтересованности США в переговорах Украины с Россией.

«Этот вопрос нужно спрашивать у Вашингтона. Это не может быть вопрос нам», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил сигнал от партнеров о готовности России к переговорам. Он предложил сделать их публичными, объяснив это тем, что Украина не желает иметь отношений с РФ «за кулисами».