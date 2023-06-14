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Песков ответил, когда Россия может выйти из зерновой сделки
Россия может выйти из зерновой сделки по окончании соглашения, так как Запад не выполняет договоренностей по экспорту российской сельхозпродукции, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия уже неоднократно делала жесты доброй воли, проявляя весьма и весьма ответственный подход. Но, к сожалению, в условиях отсутствия взаимности и отсутствия желания коллективного Запада выполнять часть договоренностей, касающихся России, конечно, вот это проявление доброй воли, политической воли, не может быть бесконечно. Именно поэтому и рассматривается выход РФ из зерновой сделки», — цитирует представителя Кремля ТАСС.
На уточняющий вопрос о том, может ли Россия досрочно выйти из договора, Песков ответил, что она дождется истечения срока действия соглашения.
Накануне Президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами также заявил, что Россия может прекратить участие в зерновой сделки из-за невыполнения обязательств западными партнерами.
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