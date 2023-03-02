Песков ответил, изменится ли статус СВО из-за ситуации в Брянской области

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, будет ли изменен статус спецоперации в связи с атакой украинских диверсантов в Брянской области.

«Не знаю, пока не могу сказать», – прокомментировал соответствующий вопрос представитель Кремля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа с Украины, которая обстреляла автомобиль.