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Политика 2 марта 2023 13:54

Песков ответил, изменится ли статус СВО из-за ситуации в Брянской области

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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, будет ли изменен статус спецоперации в связи с атакой украинских диверсантов в Брянской области.

«Не знаю, пока не могу сказать», – прокомментировал соответствующий вопрос представитель Кремля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа с Украины, которая обстреляла автомобиль.

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