Песков отреагировал на заявление Киева по Черному морю

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Заявление украинской стороны о том, что идущие в РФ по Черному морю суда будут рассматриваться как перевозящие военные грузы, «несет опасность». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ситуация с судоходством в Черном море требует глубокого анализа, только после этого можно будет делать выводы и формулировать рекомендации», — заметил пресс-секретарь Президента РФ.

По словам Пескова, российские власти разрабатывают рекомендации, чтобы минимизировать опасность для своих судов в Черном море.

Накануне Министерство обороны Украины объявило, что с 21 июля начнет рассматривать все суда в акватории Черного моря, следующие в направлении российских портов, «как такие, что перевозят грузы военного назначения — со всеми соответствующими рисками».

Кроме того, украинское военное ведомство запретило судоходство в северо-восточной части Черного моря и по Керченскому проливу как опасное начиная с 5 часов утра 20 июля. В этом контексте там напомнили о «судьбе крейсера „Москва“», погибшего в апреле 2022 года.

За день до этого Министерство обороны РФ предупредило, что с 20 июля все суда в акватории Черного моря, идущие в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов, а страны, под флагами которых они ходят, — вовлеченными в конфликт на стороне Киева.