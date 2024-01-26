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Политика 26 января 2024 13:33

Песков отреагировал на вопрос о несоответствиях в списках погибших при крушении Ил-76

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Офицальному представителю Кремля Дмитрию Пескову ничего не известно о расхождениях в списках пленных бойцов ВСУ, погибших при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом он заявил РИА Новости.

Ранее один из таких списков опубликовала главред RT Маргарита Симоньян, однако позднее на Украине заявили, что часть указанных фамилий принадлежит тем, кто уже был передан Киеву в рамках прошлых обменов. По мнению Симоньян, эти заявления являются вбросом.

«Нет, мне ничего про это не известно, — сказал Песков. — Мне также неизвестно, чтобы эти списки где-то официально публиковались».

Напомним, что в среду, 24 января, над Белгородской областью рухнул военно-транспортный самолет с пленными солдатами ВСУ, которых транспортировали для обмена. Все находившиеся на борту, включая экипаж и трех сопровождающих, погибли. Самолет был сбит ВСУ с территории Украины.

#крушение самолета #Дмитрий Песков
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