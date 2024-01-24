Минобороны: ВСУ поразили Ил-76 из Харьковской области с применением ЗРК

Поражение Ил-76 было осуществлено ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса, сообщает Минобороны России. В ведомстве указали, что пуск двух украинских ракет наблюдался радиолокационными средствами ВКС России.

«Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена. И, тем не менее, нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных», – отмечает министерство.

Напомним, инцидент случился сегодня в районе 11 часов. По данным оборонного ведомства, на борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры самолета погибли.