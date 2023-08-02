Песков отреагировал на вооружение добровольцев в Белгородской области

Фото: kremlin.ru

Выдача оружия добровольцам территориальной самообороны Белгородской области — вынужденная мера, которая необходима на фоне украинских нападений. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь главное, что все осуществляется в строгом соответствии с законодательством, и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе. Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые осуществляются с территории Украины», — отметил он.

Пресс-секретарь Президента России подчеркнул, что оружие, выданное добровольцам, не будет бесконтрольным. Все необходимые меры для этого должны быть очень тщательно реализованы и предусмотрены.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что добровольцам территориальной самообороны Белгородской области вручили автоматы, ружья против дронов и машины марки УАЗ.

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