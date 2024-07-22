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Песков отреагировал на слова Вучича о подготовке Запада к конфликту с Россией
Североатлантический альянс продолжает окружать Россию военной инфраструктурой, сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова сербского лидера Александара Вучича о том, что Запад готовится к конфликту с нашей страной.
Представитель Кремля, чьи слова приводит ТАСС, отметил, что НАТО является конфронтационно настроенным блоком, продолжает продвигать свою военную инфраструктуру в сторону российских границ, — это представляет опасность.
«Он (блок — прим. Т-и), собственно, заточен под задачи конфронтации — и он выполняет свои функции», — резюмировал Песков.
Ранее Президент Сербии в эфире телеканала Pink рассказал, что западные страны ведут активную подготовку к прямому военному столкновению с Россией. По словам Вучича, они заинтересованы в российских ресурсах — нефти, золоте, газе и других. Так, по мнению политиков из скандинавских стран, «Россия не заслужила обладать такой территорией, ведь это является достоянием всего мира».
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