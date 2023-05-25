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Политика 25 мая 2023 10:50

Песков отреагировал на cообщение NYT о причастности Киева к атаке на Кремль

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Россия изначально говорила о причастности Украины к атаке дронов на Кремль. Поэтому утверждения The New York Times для нее не новы, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва исходит из этих данных и учитывает в своей работе.

«Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим. В конце концов, не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит», — приводит его слова ТАСС.

Накануне NYT сообщила, что американские власти считают, что за атакой беспилотников на московский Кремль стоит одна из украинских спецслужб.

#Дмитрий Песков #Кремль #Украина
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