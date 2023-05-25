NYT: Власти США считают, что за атакой дронов на Кремль стоят украинские спецслужбы

Американские власти считают, что за атакой беспилотников на московский Кремль стоит одна из украинских спецслужб, кроме того, они не знают, был ли в курсе Владимир Зеленский. Об этом пишет New York Times.

Отмечается, что изначально Вашингтон допускал, что это была «операция под ложным флагом», спланированная самой Москвой для эскалации конфликта, однако позже от версии отказались, перехватив разговор «удивленных» российских чиновников.

«Разведслужбы США не знают, какое именно подразделение провело атаку, — пишут авторы статьи. — Неясно также, знал ли об операции президент Владимир Зеленский или его высшие чиновники, хотя некоторые полагают, что господин Зеленский не был в курсе».

По предположениям американских военных, дроны могли запустить с небольшого расстояния — из самой Москвы или ее окрестностей. Аппараты несли «ограниченный заряд взрывчатки», это может указывать на стремление оказать психологический эффект.

Газета пишет, что США перехватили разговор российских чиновников, которые обсуждали выводы предварительного расследования, «казались удивленными... и обвиняли Украину». «Эти разведданные помогли убедить их в том, что атаку не устроили сами русские», — цитирует авторов РИА Новости.