Песков отметил, что в России следят за итогами парламентских выборов в Германии

В России следят за итогами голосования на выборах в бундестаг, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, выборы в крупнейшей стране Европы – это тот процесс, то событие, которое, конечно, приковывает к себе внимание практически всего мира», – отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что российская сторона заинтересована в продолжении и развитии отношений с Берлином, добавив, что, несмотря на некоторые разногласия, Германия остается крупным партнером России.

«Мы не свободны от разногласий, но нас объединяет понимание того, что проблему можно и нужно решать только посредством диалога. Кроме того, Германия является очень крупным нашим торгово-экономическим и инвестиционным партнером», — сказал пресс-секретарь.

Парламентские выборы в ФРГ прошли 26 сентября. Больше всех голосов после подсчета во всех округах набрала Социал-демократическая партия Германии.