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27 сентября 2021  13:16

В Германии победу на выборах одержала Социал-демократическая партия

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Наибольшее число голосов на выборах в бундестаг набрала Социал-демократическая партия Германии (25,7%), сообщает РИА Новости.

Блок Христианско-демократического и христиано-социального союзов (ХДС/ХСС) занял второе место с самым низким результатом за всю историю существования — 24,1%.

Третье место по результатам подсчетов голосов во всех округах ФРГ досталось партии «Зеленые» (14,8%), четвертое — Свободной демократической партии (11,5%), следом разместилась партия «Альтернатива для Германии» (10,3%)

Партия «Левые» впервые с 2002 года не смогла набрать необходимые 5% голосов по партийным спискам. Однако в соответствии с законом при получении трех прямых мандатов они получат и места в бундестаге.

Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября.

#Германия #политические партии #выборы в бундестаг
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