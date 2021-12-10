Песков заявил, что в графике Путина пока нет разговора с Макроном

Разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном пока не значится в графике Президента России Владимира Путина, но при необходимости звонок может быть оперативно организован. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Пока он (разговор с Президентом Франции — прим. Т-и), что называется, в график не встал, но это может произойти весьма и весьма оперативно, когда по дипломатическим каналам все импульсы и сигналы пройдут. Пока в графике нет», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Эмманюэль Макрон сообщил о намерении на следующей неделе провести переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по ситуации на Донбассе, о чем сообщало ИА «Татар-информ».