Песков заявил, что поголовные выплаты россиянам за вакцинацию вряд ли возможны

Поголовные выплаты россиянам за вакцинацию от коронавируса вряд ли возможны. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что для поощрения граждан в некоторых регионах России уже предусмотрены лотереи, сообщает РИА Новости.

«Здесь, конечно, решать специалистам. Вы знаете, что в некоторых регионах практикуются различные лотереи, розыгрыши призов. Безусловно, все методы хороши, чтобы увеличить количество вакцинированных. Но вряд ли здесь возможна какая-то поголовная оплата. ... Никогда не слышал, чтобы кто-то о такой программе говорил», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности организации выплат каждому вакцинированному от Covid-19.

Сейчас в России число привившихся от коронавируса уже превысило 43 млн человек, однако специалисты неоднократно отмечали, что темп вакцинации в стране всё еще недостаточен.

Песков ранее также подчеркивал необходимость продолжения разъяснительных бесед с населением по поводу важности вакцинации от Covid-19.