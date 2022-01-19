Песков заявил, что не знает, крещены ли внуки Путина

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков не знает, крещены ли внуки российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не знаю. Это личное пространство президента. У меня нет ни полномочий, ни намерения в это личное пространство вторгаться», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков при этом утвердительно ответил на вопрос о своем крещении, а также о крещении супруги — чемпионки мира по фигурному катанию Татьяны Навки и их дочери. «Да. Хотя это тоже мое личное пространство», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал, что российский лидер в этом году решил не окунаться на Крещение в прорубь, так как представители Русской православной церкви посоветовали не делать этого в сегодняшних эпидемиологических условиях.