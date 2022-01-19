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Общество
19 января 2022  13:17

Песков: Путин в этом году на Крещение решил не окунаться в прорубь

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В этом году Президент России Владимир Путин решил не окунаться на Крещение в прорубь в связи с эпидемиологическими условиями. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, представители церкви рекомендовали в условиях пандемии подумать, прежде чем окунаться в прорубь. Путин решил к этим рекомендациям прислушаться.

«В этом году Президент предпочел прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийными условиями», — пояснил Песков.

#Владимир Путин #крещение господне
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