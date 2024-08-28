news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 28 августа 2024 13:11

Песков: Отказ Украины от поставок газа из РФ ударит по европейским потребителям

Скопировать ссылку

Серьезным уроном для европейских потребителей обернется отказ Украины от поставок российского газа. Соответствующее заявление на ежедневном брифинге для журналистов сделал глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, российский газ может поступать в Европу через уже существующие альтернативные маршруты.

Также во время брифинга Песков затронул вопрос, связанный с сообщениями ряда СМИ об отправке российских призывников в Курскую область для участия в боевых действиях.

#газ #поставки #Украина #европа #Дмитрий Песков
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100