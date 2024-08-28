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Песков: Отказ Украины от поставок газа из РФ ударит по европейским потребителям
Серьезным уроном для европейских потребителей обернется отказ Украины от поставок российского газа. Соответствующее заявление на ежедневном брифинге для журналистов сделал глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По словам официального представителя Кремля, российский газ может поступать в Европу через уже существующие альтернативные маршруты.
Также во время брифинга Песков затронул вопрос, связанный с сообщениями ряда СМИ об отправке российских призывников в Курскую область для участия в боевых действиях.
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