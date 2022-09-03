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Политика
3 сентября 2022  10:52

Песков: Орбан прибудет только на прощание с Горбачевым, встречи с Путиным не планируется

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Сегодня в Москву прибудет Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ожидается, что он посетит церемонию прощадния с экс-Президентом СССР Михаилом Горбачевым. Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, переговоров с Президентом России Владимиром Путиным не планируется.

«Насколько нам известно, господин Орбан прибудет в Москву, только чтобы проститься с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, принять участие в церемонии прощания, — рассказал он ТАСС. — Каких-либо пожеланий об иных встречах не было».

Михаил Горбачев скончался 30 августа после продолжительной болезни. Ему был 91 год.

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #Виктор Орбан
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