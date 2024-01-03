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Песков опроверг слухи о подготовке «сенсационного заявления» Путина
Слухи об ожидающемся «сенсационном заявлении» Президента России Владимира Путина – фейк. Об этом в беседе с РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее в телеграм-каналах распространились сообщения о том, что в ближайшие дни глава государства выступит с «сенсационной» речью, касающейся мировой безопасности.
Напомним, что 31 декабря в соцсетях распространялись фейки о якобы перезаписи новогоднего поздравления Президента из-за обстрелов Белгорода и отдельном заявлении, посвященном этой ситуации. Тогда слух тоже не подтвердился.
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