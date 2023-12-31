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Песков ответил на вопрос о перезаписи новогоднего обращения Путина
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Новогоднее обращение Президента России Владимира Путина не перезаписывалось. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее в соцсетях распространились слухи о том, что обращение главы государства было изменено из-за ситуации в Белгороде.
«Нет. Это не так. Это неправда», — подчеркнул он.
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