Песков опроверг информацию СNN о возможности новой волны мобилизации в России

Информация телеканала CNN о том, что в России может пройти еще одна волна мобилизации, недостоверна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал утверждения телекомпании о том, что российский лидер Владимир Путин якобы рассматривает возможность призвать на военную службу еще 200 тыс. человек.

На вопрос, является ли данный материал CNN настолько же недостоверным, как и появлявшиеся ранее слухи в соцсетях на эту тему, Песков ответил утвердительно: «Да. Является».

Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Как сообщал Владимир Путин, с учетом добровольцев и резервистов за этот период на службу отправились 318 тыс. человек.