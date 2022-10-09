Песков опроверг информацию о встрече Путина с Совбезом

В понедельник у Президента России Владимира Путина не запланировано оперативного совещания с Совбезом, в том числе с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что в понедельник глава государства встретится с постоянными членами Совбеза.

Напомним, что сегодня Владимир Путин провел встречу с главой Следкома Александром Бастрыкиным. Тот сообщил Президенту о предварительных итогах расследования ЧП на Крымском мосту, назвав случившееся терактом.

По его данным, известен маршрут движения грузовика, а также найдены подозреваемые из числа тех, кто участвовал в подготовке взрыва.