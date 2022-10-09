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Ру Тат
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Официальная хроника
9 октября 2022  23:00

Песков опроверг информацию о встрече Путина с Совбезом

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В понедельник у Президента России Владимира Путина не запланировано оперативного совещания с Совбезом, в том числе с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что в понедельник глава государства встретится с постоянными членами Совбеза. 

Напомним, что сегодня Владимир Путин провел встречу с главой Следкома Александром Бастрыкиным. Тот сообщил Президенту о предварительных итогах расследования ЧП на Крымском мосту, назвав случившееся терактом. 

По его данным, известен маршрут движения грузовика, а также найдены подозреваемые из числа тех, кто участвовал в подготовке взрыва.

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #совбез
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