Песков опроверг информацию о том, что Россия готовит переворот на Украине

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия готовит гражданский переворот на Украине, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля заявил, что Россия не имеет отношения к заговорам и никогда не занимается подобными вещами.

«У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», — сказал Песков.

Ранее Президент Украины сообщил, что получил информацию подготовке гражданского переворота, который 1 декабря якобы планируют совершить представители из России и их украинские сообщники.