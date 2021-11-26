Зеленский заявил о том, что на Украине готовят государственный переворот 1 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский получил информацию о том, что к 1 декабря в стране готовится государственный переворот, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что в распоряжении Правительства Украины имеются медиафайлы, на которых представители из России, якобы обсуждают с сообщниками участие в этом мероприятии бывшего украинского депутата, предпринимателя Рината Ахметова.

«У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будут привлечены миллиард долларов и прочее», — рассказал Зеленский.

При этом он отметил, что не верит этой информации, как и в участие бизнесмена в перевороте.

Предыдущая насильственная смена власти на Украине произошла 22 февраля 2014 года, когда Верховная рада сняла Виктора Януковича с поста президента, после чего он покинул страну. Тогда после проведения выборов главой государства стал Петр Порошенко, который занимал эту должность до мая 2019 года.