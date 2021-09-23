Песков: Очное участие Путина в саммите G20 будет зависеть от целого ряда факторов

Формат участия Президента России Владимира Путина в саммите G20 в Италии будет зависеть от целого ряда факторов. Решения об очном участии в мероприятии главы государства пока нет. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В наше время такие решения принимаются ближе к дате проведения», — сказал Песков. Среди влияющих на принятие решения факторов пресс-секретарь Президента назвал динамику распространения новой коронавирусной инфекции как в Италии, так и в нашей стране.

Песков добавил, что Президент готовится к этому важному мероприятию. Ранее в Кремле не исключили участия Путина в саммите G20, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Ежегодный саммит «Группы двадцати» (G20) пройдет в Риме 30–31 октября.