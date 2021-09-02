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2 сентября 2021  14:24

В Кремле не исключили участия Путина в экстраординарном саммите G20

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При необходимости Президент России Владимир Путин примет участие в виртуальном саммите G20. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Посмотрим. Если до октября будет потребность для экстраординарного саммита виртуального, то я не сомневаюсь, что, конечно, Президент примет участие», — цитирует издание пресс-секретаря главы государства. 

Ежегодный саммит «Группы двадцати» (G20) пройдет в Риме. Мероприятия предстоящей встречи, которая станет 16-й по счету, запланированы на 30–31 октября.

#владимир путин #саммит #G20
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