Песков: Очная встреча Путина и Макрона состоится в обозримой перспективе

Личная встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона может состояться в «уже обозримой перспективе». Об этом, как передает РИА Новости, журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что представителей СМИ проинформируют о предстоящей встрече после того, как все нюансы будут проработаны. Он пояснил, что речь идет именно об очной встрече, однако не стал уточнять, какая территория – Россия или Франция – станет местом саммита.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», вчера Путин и Макрон по телефону обменялись мнениями по Украине и гарантиям безопасности. Президенты условились о дальнейших контактах, а также о проработке возможности личной встречи.