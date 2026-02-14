Песков оценил выступление Гуменника на Олимпиаде в Милане

Дмитрий Песков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «большим молодцом» россиянина Петра Гуменника, занявшего накануне шестое место в одиночном катании на зимних Олимпийских играх в Милане. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

«Я не специалист, но моя жена (олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка – прим. Т-и) говорит, что Петр вполне мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Там много субъективности. В любом случае – он большой молодец!» – заметил пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина.

Петр Гуменник занял на проходящей в Италии зимней Олимпиаде шестое место в личном турнире, набрав по итогам двух соревновательных дней 271,21 балла. Он отстал от бронзового призера лишь на 3,69 балла. Подробнее об этом читайте в материале «Татар-информа».