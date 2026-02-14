Гуменник в топ-6, Малинин - восьмой, Шайдоров - чемпион: итоги «фигурки» на ОИ-26

Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде-2026. Он обошел явного фаворита турнира Илью Малинина, который оказался лишь на восьмом месте. Чемпионом среди мужчин-одиночников стал Михаил Шайдоров, победивший даже японцев. О некачественном судейств, неожиданной кульминации и многом другом на ОИ-26 - в материале «ТИ-Спорта».





Петр Гуменник – в топ-6 на Олимпиаде, но должен был быть в тройке

Петр Гуменник занял шестое место в рамках Олимпийских игр-2026 по фигурному катанию. Россиянину не хватило всего лишь трех баллов до бронзы. От третьего места он отстал на 3,69 балла. По результатам двух соревновательных дней Петр Гуменник обошел (271,21 балла) фаворита турнира американского фигуриста российского происхождения Илью Малинина. Последний сорвал произвольную программу и занял лишь 8-е место (264,49 балла).

Олимпийским чемпионом стал 21-летний казахстанец Михаил Шайдоров (291,58). Он, кстати, тренируется у российского олимпийского чемпиона Алексея Урманова.

Также на пьедестал почета поднялись два представителя Японии - Юма Кагияма (280,06), взявший серебро. Тройку призёров замкнул Сюн Сато (274,90). Двое последних свои программы откатали с некоторыми недочетами. При этом стоит отметить, что во второй части соревнований абсолютно чистые прокаты продемонстрировали россиянин Петр Гуменник и канадец – Стивен Гоголев. Правда призовых мест они не заняли.

После завершения соревнований постановщик номеров и эксперт по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз в прямом эфире Okko.ru абсолютно уверенно заявил, что Гуменник должен был оказаться в тройке.

«Лично мое мнение, что при той ситуации, в которой оказался Петя (Гуменник – прим.ред.) без рейтинга - он должен был занять третье место. При рейтинге и если бы нас не отстраняли от международных стартов – минимум второе. То, что мы видим в его распечатке (судейский протокол – прим.ред.) - не соответствует действительности. Мы смотрели абсолютно за всеми участниками. И то количество галок (недокруты в судейском протоколе), которые ему поставили - остальным прощались. Даже за свои сорванные выступления некоторые получили все равно больше чем Петя. Это не совсем правильно, для меня он как минимум с медалью», - считает Глейхенгауз.

Авербух о выступлениях Гуменника: «Нас засудили – это факт»

В рамках произвольной программы российский фигурист выступил первым в предпоследней разминке. После проката на табло появилась сумма в 114 баллов. Однако после пересмотра оценки технической бригадой с Гуменника сняли 11 баллов. Этого хватило, чтобы его не намного, но обошел канадец русского происхождения Стивен Гоголев, который с гораздо менее сложным набором элементов набрал в сумме в технике столько же, сколько и Пётр. При этом выступление канадца на пересмотр не отправили.

На тему судейства во время Олимпиаде в Милане высказались заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

«Так безобразно судят», - восклицала в эфире Okko.ru Тарасова.

«Нас засудили - это факт. Притом как катались остальные – однозначно Петр на пьедестале. Он сделал все и выступил блестяще - это громкое и серьезное возвращение. В России мы будем его встречать как призера Олимпийских игр. На сегодняшний день его результат – второй после серебряной медали Евгения Плющенко на Олимпиаде в Ванкувере», - сказал Авербух. Несмотря на все подводные камни, сам Петр Гуменник отреагировал на этот инцидент профессионально.

«Я знаю, что там уменьшили, - приводит слова Гуменника «Чемпионат» после проката, - но да, я ориентировался, конечно, не на российские старты, не на питерские, где мог 220 баллов набрать за произвольную. Ориентировался на выступление в Пекине, но все равно тут получил чуть меньше. Но это меня не расстроило, всё-таки в первую очередь у меня задача была сделать все свои элементы».

13-й номер в пятницу 13-го принес Гуменнику удачу на Олимпиаде

Напомним, что Гуменник заявил пять четверных прыжков в произвольной программе. И накануне на тренировке перед соревнованиями чисто их отработал. Во время Олимпиады он приземлил: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, секвенцию четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной аксель, каскад тройной лутц — двойной риттбергер. В конце Петр признался, что хотел быть уверен в своем выступлении поэтому сознательно не пошел на риск и не стал экспериментировать во время соревнований.

«Доволен прокатом, он прошел легко, все получилось гладко. Я мог сделать тройной риттергберг, но решил, что пойду на надежный и уверенный двойной, что в итоге даже было не хуже. Я думал будет забавно, если что-нибудь не так сделаю или упаду напоследок. Решил сделать уверенный тройной лутц, когда приземлялся на риттерберг. Отпрыгал девять чистых прыжков, а чистый прокат дорогого стоит», - прокомментировал свое выступление Гуменник после проката.

Стоит отметить интересный момент, что в пятницу 13-го Петр Гуменник выступил на Олимпийских играх под 13-м номером, но это обернулось для него скорее неплохим стартом и большой удачей. Напомним, что это был дебют для 23-летнего фигуриста и его тренера Виктории Дайнеко во взрослых Олимпийских играх. Также надо отдать должное, что вопреки бесконечным проверкам ISU (Международный союз конькобежцев), подъемам в 5 утра с вызовом на допинг, перипетиям с авторством прав на музыкальное сопровождение и многое другое – Петр Гуменник смог абстрагироваться от всех неблагоприятных моментов и достойно выступить.

После проката в микст-зоне в формате интервью Okko.ru Гуменник выразил надежду, что это его не последние выступления на международном уровне, а также поделился планами на будущее. Сезон в России еще не окончен. Со слов фигуриста, он планирует принять участие в финале Гран-При и Кубке Первого канала.

«Я надеюсь, что будет возможность еще выступить на международных соревнованиях. После такого хорошего старта было бы печально на этом закончить. Хочется все проанализировать и подумать, над чем лучше прибавить в качестве прыжков во второй оценке, чтобы быть более конкурентным», - сказал Гуменник.

­Малинин не справился с общественным давлением

Большой неожиданностью этой Олимпиады стало падение, в буквальном смысле слова россиянина, выступающего за США - Ильи Малинина, которого задолго до старта соревнований называли явным и чуть ли не единственным фаворитом на «золото» в данном турнире. Что же произошло с 21-летним вундеркиндом в Милане во время произвольной программы?

Малинин лидировал по итогам короткой программы, а вот в произвольной допустил множество несвойственных ему самому ошибок. Он заявил семь четверных перед выступлением. По итогу Илья совершил бабочку на запланированном четверном акселе, сдвоил риттбергер, упал с четверного лутца, сделал ошибку на сальхове, сдвоив его. В конце своего выступления 21-летний фигурист отчаянно схватился за голову, а на его лице был ужас, смятение, испуг и глубокое разочарование. До соревнований многие эксперты утверждали, что соревноваться с Малининым может только сам Малинин. И вот такой итог…

На выступление Ильи повлияло несколько факторов. В первую очередь, всестороннее давление и груз ответственности за результат. Сам фигурист даже неоднократно выкладывал один и тот же ролик у себя в социальных сетях, смыслом которого был конфликт эмоционального выгорания – не успокаивающийся телефон, звонки, бесконечные оповещения в мессенджерах. Это было действительно то, о чем он просил во всеуслышание – оставить его ненадолго в покое. Возможно, по этой причине он даже не выходил на утренние тренировки перед соревнованиями, чтобы как следует восстановиться и максимально избежать контакта с внешним миром.

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева посчитала это одной из главных проблем. «Нельзя менять процесс подготовки, нужно делать все как ты привык делать. Как будто это показывает его неуверенность. Он не справился с давлением это огромная спортивная драма. Надеюсь Илью это сделает сильнее и мы увидим его камбэк», - сказал фигуристка во время эфира Okko.ru.

Вундеркинд из США российского происхождения был излишне самоуверен и отдал все силы в командном турнире

Еще одной причиной такого плохого выступления могла стать излишняя самоуверенность самого спортсмена. Малинину со всех сторон говорили – ты фаворит, ты лучший. И Илья переоценил свои возможности. Об этом после проката заявил сам фигурист.

«Я этого не ожидал. Я чувствовал, что перед этими соревнованиями… я просто чувствовал себя готовым, выходя на лед. Возможно, я был слишком уверен, что все пройдет хорошо. Я не могу осознать, что произошло» - сказал Малинин NBC. - Я все испортил. Честно говоря, это первое, что пришло мне в голову. Не может быть, чтобы это просто так случилось. Я готовился весь сезон. Я был так уверен в своей программе. Выйти и сделать такое… нет слов, честно говоря».

Третьим препятствием, послужившим неудачам Малинина во время произвольного проката стали командные соревнования, в которых он принес «золото» США, но ценой личного успеха. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова считает, что это стало еще одной причиной не только эмоционального, но и физического выгорания.

«Нельзя ставить командные соревнования впереди личных. Посмотрите, что американцы сделали со своим мальчиком», - восклицала Тарасова после проката Малинина во время прямой трансляции на Okko.ru.

Благодаря чистому исполнению Шайдоров из Казахстана завоевал золото ОИ-26 и обошел Японию и США

Самой неожиданной развязкой на этой Олимпиаде стала победа Казахстана. Михаил Шайдоров является серебряным призером чемпионата мира- 2025. В настоящий момент он работает под руководством бывшего российского одиночника, олимпийского чемпиона 1994 года Алексея Урманова. Шайдоров добыл первую золотую олимпийскую медаль в фигурном катании и первую за 32 года для своей страны. 21-летний фигурист продемонстрировал наилучший результат своих выступлений за все время.

По оценкам за технику Михаил Шайдоров первым обошел Петра Гуменника. Он выполнил свою программу безошибочно и это стало главным преимуществом перед остальными фаворитами. Шайдоров сделал пять четверных прыжков в произвольной программе, исполнил каскад тройной аксель – ойлер – четверной сальхов, четверной лутц (с ошибкой на выезде), четверной тулуп, четверной флип, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель, секвенцию тройной лутц – двойной аксель.

Отметим, что по итогам короткой программы Шайдоров шел лишь пятым. Ранее фигурист неоднократно жаловался на то, что его засуживали. При этом он считался одним из претендентов на медали. И если бы не смазанные выступления японца Юмы Кагиямы и Ильи Малинина, возможно Шайдоров оказался лишь третьим.