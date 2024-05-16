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Песков оценил возможности Европы для выхода из фарватера США
Европейские страны в настоящее время не могут выйти из фарватера США, не наблюдается даже потенциальной возможности. Об этом в интервью «Известиям» рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Можем ли мы сказать, что сейчас европейские столицы гонятся за суверенностью? Нет, не можем. Мы этих попыток не фиксируем», — ответил на вопрос пресс-секретарь Президента и подчеркнул, что «пока они вряд ли на такое способны».
Кроме того, Песков прокомментировал состоявшийся ранее визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Европу. По его словам, Китай, будучи суверенным государством, выстраивает связи с другими странами в соответствии с собственными интересами.
Напомним, что с государственным визитом в Китае находится Президент России Владимир Путин. Проводятся переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.
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