Песков оценил возможности Европы для выхода из фарватера США

Европейские страны в настоящее время не могут выйти из фарватера США, не наблюдается даже потенциальной возможности. Об этом в интервью «Известиям» рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Можем ли мы сказать, что сейчас европейские столицы гонятся за суверенностью? Нет, не можем. Мы этих попыток не фиксируем», — ответил на вопрос пресс-секретарь Президента и подчеркнул, что «пока они вряд ли на такое способны».

Кроме того, Песков прокомментировал состоявшийся ранее визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Европу. По его словам, Китай, будучи суверенным государством, выстраивает связи с другими странами в соответствии с собственными интересами.

Напомним, что с государственным визитом в Китае находится Президент России Владимир Путин. Проводятся переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.