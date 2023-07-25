Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Песков оценил возможность возврата к зерновой сделке
На сегодня возобновление зерновой сделки невозможно, так как Россия по-прежнему не получила гарантий выполнения своей части соглашения. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
«Вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется, она де-факто так и не была исполнена. Поэтому это невозможно», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Песков напомнил, что Президент России Владимир Путин четко объяснил условия, при которых можно возобновить диалог по зерновой сделке. Для этого необходимо, чтобы условия Москвы начали учитываться в полном объеме.
17 июля в Кремле заявили о прекращении действия соглашения до тех пор, пока российским удобрениям и продовольствию не будет обеспечен доступ на мировые рынки для передачи нуждающимся странам.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»