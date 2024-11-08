Песков оценил шансы на «потепление» между РФ и США после избрания Трампа

Сейчас рано оценивать, как победа Дональда Трампа на президентских выборах в США отразится на отношениях Вашингтона и Москвы. Для «потепления» между РФ и США с американской стороны должны быть предприняты конкретные шаги, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Есть определенные заявления, но пока не настало время каких-то конкретных шагов, было бы преждевременно об этом говорить», — цитирует его ТАСС.

Ранее Президент России Владимир Путин поздравил Трампа с победой на выборах. Также в СМИ появились сообщения о намерениях лидеров провести телефонный разговор.

На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что не считает зазорным самому позвонить новому Президенту США, однако по ряду причин не станет этого делать.